Sardegna, dati Covid: indici più bassi d'Italia, si punta alla zona bianca

Olbia. I dati relativi alla diffusione del Covid-19 in Sardegna confermano 426 casi registrati, e l’indice di questa settimana fermo a 26,5. Il valore R(t) registra il valore di 0.61, andando a collocarsi quale valore più basso registrato in d'Italia.

A detta di questi numeri la Sardegna potrebbe dirigersi a tutta velocità in zona bianca.

I dati riportati fanno riferimento al monitoraggio settimanale numeri dell’espansione Covid in Italia. Nel pomeriggio è atteso il confronto delle Autorità preposte a premere i bottoni nella sala comando istituzionale.

La Sardegna quindi si appresta a evidenziare una seconda settimana in cui i valori della curva epidemiologica rimangono bassi. Come previsto nel decreto legge del Governo emanato lo scorso 18 maggio, per essere dichiarati in zona bianca ora è necessario che il numero dei contagi sia "inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive".

Con molta probabilità quindi dal prossimo 31 maggio la Sardegna potrebbe cambiare di nuovo colore, in compagnia di Friuli Venezia Giulia (353 casi in sette giorni e Rt a 0.66) e Molise (81 casi e Rt a 0.69).

Atteso l’esito delle consultazioni governative-sanitarie, per il pomeriggio di oggi.