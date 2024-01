Sardegna, dal freddo al caldo anomalo: anticipo di primavera

Olbia. Dal freddo dei giorni scorsi, quando qualche notte fa sono state registrate minime bassissime con -9,6 gradi a Villanova Strisaili fino al caldo anomalo che arriverà in Sardegna nei prossimi giorni. Colpa dell'anticiclone sub tropicale che dall'Europa centro occidentale arriva in Italia. Il fenomeno dovrebbe raggiungere il suo picco domani, giovedì 25 gennaio, quando sull'Isola si potrebbero registrare temperature sopra i 20 gradi. Una ondata di caldo anomalo che dovrebbe durare fino all'inizio di febbraio.