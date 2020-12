Sardegna, cresce l’impresa delle due ruote: boom di attività di noleggio

Cagliari, 30 dicembre 2020 – Cresce in Sardegna l’impresa della bicicletta. Secondo gli ultimi dati del rapporto “Artibici 2020 – Artigianato e

filiera della bicicletta”, analisi settoriale elaborata dall’Ufficio

Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati

UnionCamere-InfoCamere di fine 2019, nella nostra Regione il settore

registra 73 imprese – di cui 19 artigiane – che producono, riparano e

noleggiano biciclette e danno lavoro a circa 300 addetti.

Di queste imprese 4 sono impegnate nella fabbricazione e montaggio, 1 nella fabbricazione di parti e accessori, 52 nel noleggio e 16 nella riparazione. Rapportando tali cifre al 2015, si osserva la crescita di 16 imprese (57 realtà) e di circa 100 dipendenti.

In ogni caso, l’uso della bici in Sardegna è ancora basso, seppur con

numeri in crescita rispetto agli anni passati: solo 13 mila persone (8

su 1.000) usano quotidianamente la bici per andare a lavoro e a scuola

e solo l’1% degli under 35 vanno a scuola o all’università con la

bicicletta.

“Siamo sulla buona strada anche se c’è ancora tanto da fare –

affermano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, Presidente e Segretario di

Confartigianato Imprese Sardegna – i dati dimostrano che i margini di

miglioramento, per la realizzazione di infrastrutture e per la nascita

di nuove imprese, sono ampi. Da qualche anno a questa parte notiamo, con favore come la Regione e i Comuni abbiano deciso di investire sulla mobilità sostenibile. Questo è un importante segnale di attenzione verso tutto il settore”.

Quello della bicicletta è un settore che fa crescere un sistema che

coinvolge, direttamente e indirettamente, gli artigiani, i

commercianti e il turismo ma che coinvolge direttamente anche le

imprese di costruzione e i lavori pubblici.

E infatti a credere fortemente nello sviluppo delle due ruote in

Sardegna è il Ministero delle Infrastrutture che ha destinato più

2milioni e 700mila euro di fondi ai comuni per la progettazione e

realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per

la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come

l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie

ciclabili.

La ripartizione assegna quasi 833 mila euro alla Città Metropolitana di

Cagliari, 800 mila al Capoluogo, 450 mila a Sassari, 215 mila a Olbia,

150 mila a Nuoro, 131 mila a Oristano, 116 mila a Carbonia. Gli enti

locali dovranno realizzare gli interventi entro 22 mesi dalla

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, pena la decadenza del

finanziamento.

“Incrementare gli investimenti in questo settore ha numerosi impatti –

proseguono Presidente e Segretario – significa far crescere il turismo

ma anche sostenere il settore delle costruzioni stradali,

l’artigianato della produzione e riparazione di biciclette, oltre che

il commercio. Ricordiamoci che ogni cicloturista spende 130 euro al

giorno rispetto ai 70 di uno che si reca al mare. Inoltre per

realizzare ex novo un chilometro di pista occorrono circa 200 mila

euro. Puntando su questo tipo di mobilità offriremo spazio per una

nuova immagine del nostro turismo e si darà lavoro alle moltissime

piccole e medie aziende del nostro territorio”.

In ogni caso va avanti anche il progetto della “Ciclovia della

Sardegna”, l’anello ciclistico che da Sassari, passando per il sud

dell’Isola, arriva fino a Santa Teresa di Gallura, coprendo così ben

1200 chilometri, progetto finanziato dal DEF 2020 e dal Decreto

Rilancio.

A livello nazionale, alla fine del 2019 la filiera della bicicletta

contava 3.128 imprese registrate (di cui il 59,7% esegue riparazioni)

con 7.409 addetti: l’artigianato conta 1.981 imprese, pari al 63,3%

delle imprese della filiera (3 volte il 21,3% dell’artigianato sul

totale imprese), e 3.514 addetti, il 47,4% del totale ed il 10,3% in

più rispetto ai 3.187 dipendenti totali di Lamborghini e Maserati. Il

fatturato stimato dell’intera filiera della bicicletta è di 1.032

milioni di euro, di cui l’83,3% produzione.

Le Regioni più vocate nella filiera della bicicletta – secondo

l’indice che indica una alta specializzazione settoriale delle imprese

per valori superiori a 150 – sono Trentino-Alto Adige con 295,

Emilia-Romagna con 204 e Veneto con 196, tre Regioni che si confermano

quelle con la maggiore specializzazione dell’artigianato della

filiera.

Sono 25 le province con una alta specializzazione della Filiera e in

ben 15 l’indice supera il valore di 200: Provincia Autonoma di Bolzano

(indice di 316), Sondrio (278), Forlì-Cesena (274), Provincia Autonoma

di Trento (272), Ferrara (257), Rimini (247), Ravenna (237), Padova e

Vicenza (entrambe con indice 235), Belluno (217), Cuneo (211), Parma

(208), Treviso (206), Venezia (204) e Modena (203).

La composizione settoriale vede il 57,2% delle imprese della filiera

operare nella Riparazione di biciclette, articoli sportivi e

attrezzature da campeggio (1.790 imprese), il 20,0% nel Noleggio di

biciclette (625 imprese), il 17,1% nella Fabbricazione e montaggio di

biciclette (535 imprese) e ed il 5,7% nella Fabbricazione parti e

accessori per biciclette (178 imprese).

Per quanto riguarda l’artigianato si osserva che la Riparazione

concentra il 79,5% delle imprese (1.575 imprese), quota superiore di

ben 22,3 punti rispetto a quella rilevata per il totale delle imprese,

segue la Fabbricazione e montaggio di biciclette con il 15,8% (313

imprese), la Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette con il

4,2% (84 imprese) ed il Noleggio di biciclette è marginale e

rappresenta solo lo 0,5% dell’artigianato (9 imprese). Nella filiera,

come prima visto, sono artigiane 2 imprese su 3 (63,3%), ma si arriva

a contare 9 imprese artigiane su 10 (88,0%) nella Riparazione di

biciclette, articoli sportivi e attrezzature da campeggio; più della

metà delle imprese sono artigiane nella Fabbricazione e montaggio di

biciclette con una quota del 58,5% seguita a poca distanza dalla

Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette con una quota del

47,2% mentre si osserva un peso minore (1,4%) nel Noleggio di

biciclette.

“Dobbiamo crederci tutti insieme – concludono Matzutzi e Serra – per

questo il nostro invito va alle Amministrazioni Locali per puntare su

questo tipo di economia e sviluppo, nelle città ma anche nelle aree

rurali e nell’interno perché questo turismo può dare ottimi risultati:

abbiamo un territorio ed un paesaggio che si presta in modo ottimale

alle due ruote e abbiamo strutture ricettive che già si sono

attrezzate per ricevere ospiti con la loro bici al seguito. Dobbiamo continuare a fare sistema”.