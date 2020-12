Sardegna, contributi ai Comuni per sostenere imprese artigiane

Cagliari, 23 dicembre 2020 – Un contributo del Governo a disposizione anche dei Comuni della Sardegna sotto i 5mila abitanti. Antonio Matzutzi, Presidente Confartigianato Sardegna: “Importante opportunità per sostenere la maggior parte delle piccole imprese artigiane della nostra regione”.

Sono 210 i milioni di euro che il Governo ha messo a disposizione

anche dei 270 comuni della Sardegna, con meno di 5mila abitanti, per

sostenere, con il “fondo perduto”, le piccole imprese artigianali e

commerciali che hanno subìto danni dall’epidemia Covid-19. Tali

contributi erano stati stanziati nella Legge di Stabilità 2018,

rifinanziata nel 2020, il cui decreto è stato pubblicato in Gazzetta

il 4 dicembre scorso.

Lo ricorda Confartigianato Imprese Sardegna sottolineando come il

contributo medio nazionale sia di 43.000 euro per i comuni con meno di

mille abitanti, 71.000 euro per quelli tra 1000 e 2000 abitanti,

100.000 euro per i comuni tra 2.000 e 3.000 abitanti e 142.000 euro

per i centri con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti.

L’ammontare infatti è calcolato in proporzione alla dimensione del

comune e in base a criteri di perifericità. In Italia sono 3.101 i

comuni interessati, per un totale di 4.171.667 abitanti.

“I contributi, che non sostituiscono i vari decreti Ristori– commenta

Antonio Matzutzi – rappresentano una grande opportunità per i piccoli comuni e per il tessuto artigianale locale, cui questa misura riconosce non solo il valore economico intrinseco ma anche quello sociale. I piccoli

artigiani, infatti garantiscono la vitalità dei territori a bassa densità abitativa e un presidio fondamentale contro lo spopolamento. Per poter accedere alle risorse destinate all’annualità in corso i Comuni dovranno

provvedere con Deliberazione di Giunta Comunale a recepire in bilancio

le risorse loro destinate dal decreto”.

“In seguito alla variazione di bilancio ed entro giugno 2021, l’Ente potrà pubblicare il bando per assegnare le risorse e quindi realizzare i lavori che sono determinanti per accedere ai contributi previsti per le altre

annualità. Per le annualità successive alla prima, l’erogazione è

subordinata al completo utilizzo da parte del Comune delle risorse

relative alla prima annualità”.

I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di

azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese,

artigianali e commerciali, anche per contenere l’impatto dell’epidemia

da COVID-19, che svolgano attività economiche attraverso un’unità

operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove

attività economiche nei suddetti territori comunali, siano

regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, non

siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a

procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere l’erogazione di

contributi a fondo perduto sia per spese di gestione, sia per le

iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento,

l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività

artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte

dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita

a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in

conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per

l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per

investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche

necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei

nuovi impianti produttivi acquisiti.

“Questa è un’importante opportunità per sostenere la maggior parte

delle piccole imprese artigiane della nostra regione – conclude il

Presidente di Confartigianato – ma è anche un’occasione per i Comuni

per animare l’economia del loro territorio”.

L’Associazione Artigiana infine ricorda come l’ANCI metta a

disposizione degli Enti Locali un format di delibera di Giunta e di

bando immediatamente utilizzabile, scaricabile dal sito

dell’Associazione dei Comuni.