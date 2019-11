Sardegna: chiude i familiari in casa minacciando di farla saltare in aria

San Nicolò d’Arcidano, 17 novembre 2019– Momenti terribili quelli che si sono vissuti a San Nicolò d’Arcidano.

Un uomo di 39 anni dopo aver rinchiuso in una stanza alcuni suoi familiari avrebbe minacciato di farli saltare in aria con il gas insieme alla tutta la casa.

Il grave episodio è successo dopo che uomo avrebbe chiesto loro dei soldi. Con l’ausilio di una bombola del gas, dopo aver saturato la stanza avrebbe minacciato di farli saltare in aria.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Oristano.

I militari sono riusciti a far desistere l’uomo dal suo intento criminale dopo una lunga e complessa trattativa di mediazione. Il giovane alla fine si è arreso e i familiari sono stati tratti in salvo e tutta la zona è stata messa in sicurezza. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Massama con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona a scopo di estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Fonte Link Oristano