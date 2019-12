Sardegna: botti vietati al 100% per Capodanno

Olbia, 19 dicembre 2019 – Torna anche per quest’anno l’ormai consueto divieto a sfogarsi con botti egiochi pirotecnici in vista del prossimo Capodanno.

Già i primi cittadini delle tre città sarde Sassari, Alghero e Porto Torres i emesso l’ordinanza con cui vengono banditi gli articoli pirotecnici.

Uno stop che pur essendo sancito da quasi tutte le città italiane lo scorso fine anno è rimasto inascoltato nella maggior parte dei casi.

Nel caso specifico della città di Sassari il divieto resterà in vigore per tutto l’anno a tutela della quiete pubblica, del riposo delle persone, e per una giusta tutela degli animali. Inoltre il sindaco sassarese fa sapere che ci tiene a preservare la sicurezza e l’incolumità pubblica legata ai residui incombusti.

A Porto Torres e Alghero, invece, il divieto sarà in vigore fino al 7 gennaio.

I trasgressori dovranno andranno incontro a sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Lo scorso anno il “bollettino dei festeggiamenti di Capodanno” ha riportato ben 13 e 41 i minori colpiti in modo lieve. I vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente.

Certe abitudini è un dato di fatto che siano difficili da accantonare,anche se il buon senso debba avere sempre il controllo. Se poi ne vale la sicurezza e il rispetto del prossimo, allora entra in gioco il vero senso di civiltà.

Anche il numero di interventi dei vigili del fuoco nella notte di Capodanno è aumentato rispetto allo scorso anno.