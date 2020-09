Sardegna, bonus matrimoni: 4 mila euro per dire sì entro dicembre

Cagliari, 5 settembre 2020 – Dopo la regione Puglia, anche in Sardegna arriva il bonus matrimonio per chi convolerà a nozze entro il prossimo 31 dicembre.

Il consiglio regionale ha varato il provvedimento destinato alle coppie che si sposeranno in Sardegna, stanziando un contributo di 4.000 euro. La misura è stata concepita per offrire un importante sostegno all’industria delle cerimonie, fortemente colpita dall’emergenza Covid. Nello stesso tempo con questo provvedimento, si è andati incontro a chi desidera coronare il proprio sogno del matrimonio, seppure con qualche difficoltà economica.

Saranno finanziabili le spese per il wedding planner, per il catering, per gli addobbi floreali, gli abiti da cerimonia, insomma per rendere indimenticabile il giorno delle nozze.

I contributi saranno erogati sino a esaurimento dei fondi, tenendo conto sia dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, che l’ordine di priorità stabilito in base all’ISEE.

Sulla pagina sardegnainblog.it ci viene suggerito come inoltrare la domanda per poter acceder al contributo regionale l’istanza deve essere presentata da uno dei due futuri coniugi all’Ente gestore dell’ “Ambito PLUS” corrispondente all’ex Provincia in cui si trova il Comune in cui avrà luogo il matrimonio. La domanda, da presentarsi preferibilmente per via telematica deve contenere:

Nome, cognome e residenza di entrambi i coniugi;

Autocertificazione della data di matrimonio;

Ammontare del finanziamento richiesto;

ISEE;

IBAN a cui accreditare le somme

Inutile sottolineare quanto il settore del wedding sia stato messo duramente alla prova dalla pandemia. Ci si augura che con questo incentivo si possa dare un po di fiducia al settore produttivo, e una carica di positività alle giovani coppie.

Un grande aiuto questo che la Regione Sardegna va a destinare al settore produttivo dell’Isola, e alle nuove coppie che si preparano a dire il famoso sì!