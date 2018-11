Sardegna, in arrivo temporali: domani sulla Gallura

Olbia, 01 ottobre 2018 – Nuovo bollettino di vigilanza meteo da parte della Protezione civile della Sardegna: sono in arrivo dei temporali.

“Un sistema depressionario di origine atlantica si approfondisce in quota dall’Islanda fino al Mediterraneo occidentale. A partire dalle prossime ore la struttura barica sopra descritta si muoveràverso est dando origine, nel corso della notte, ad un minimo chiuso al suolo sul canale di Sardegna”, si legge nel bollettino meteo.

“A partire dalla tarda serata di oggi (01/11/2018) e fino alla prima mattina di domani (02/11/2018) si prevedono temporali di forte intensità sulla sardegna meridionale”, conclude il documento.

Per quanto riguarda la Gallura, la perturbazione dovrebbe arrivare sul Nord Est Sardegna nella giornata di domani: si prevedono piogge isolate, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati.

Per quanto riguarda l’allerta gialla per rischio idrogeologico, il bollettino è stato emesso per Flumendosa-Flumineddu, Campidano e Iglesiente.