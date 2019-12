Sardegna: arrivano le opportunità di lavoro in vista del Natale

Olbia, 10 dicembre 2019 – Lo ben sanno i commercianti che il Natale è da sempre il periodo dell’anno in cui tutti effettuano più acquisti e più spese. Ogni settore merceologico viene toccato dalla frenesia del regalo, dell’acquisto dell’ultimo momento.

Conseguentemente all’enorme movimento di acquisti da parte delle famiglie italiane, ecco partire una forte di richiesta nel mondo nel mondo del lavoro.

Una buona occasione per molti che vogliono occuparsi lavorando durante un limitato lasso di tempo, durante l’anno. Ecco alcune di quelle che saranno le assunzioni previste per il prossimo Natale. Giovani diplomati e laureati potranno vagliare circa 2.900 opportunità di impiego in settori molto differenti tra loro, su tutto il territorio nazionale, e in Sardegna.

Le assunzioni prevalentemente saranno a termine per molte aziende, imprese e piccoli negozi per provvedere al tanto atteso picco degli acquisti. Rimane sempre comunque per i giovani, e per gli studenti universitari un’opportunità valida per mettersi in gioco e per farsi conoscere. Un’introito economico per quest’ultimi che potranno così far fronte a tasse universitarie e affitti.

Le offerte di lavoro per Natale 2019 sono state raccolte e pubblicate ad esempio dall’Agenzia Gi Group leader nel mercato del lavoro. La grande distribuzione sul territorio nazionale richiede oltre 889 lavoratori.