Sardegna, anziani: torna Nipoti di Babbo Natale

Olbia, 20 settembre 2020 – Ci siamo da tempo lasciati alle spalle il caldo di Ferragosto, e gran parte di noi mantiene tutt’ora un aspetto colorito, dorato, conquistato con le ultime giornate al mare di settembre.

Ma c’è chi già guarda al prossimo Natale, attivando la macchina della solidarietà nei riguardi degli anziani ospiti nelle case di riposo, di tutta Italia.

Torna Nipoti di Babbo Natale: un progetto che, grazie alla piattaforma www.nipotidibabbonatale.it, realizza i desideri degli anziani nelle case di riposo in tutta Italia. Durante l’edizione 2019 (la seconda edizione del progetto) 91 case di riposo di tutta Italia hanno raccolto 2550 desideri che sono stati tutti realizzati grazie al grande coinvolgimento e alla grande

partecipazione dei generosi nipoti di Babbo Natale pronti a esaudirne anche più di quelli che sono stati espressi.

Nipoti di Babbo Natale è uno strumento innovativo di contrasto alla solitudine degli anziani e rappresenta un’occasione straordinaria in cui possono esprimere un desiderio,riscoprendo la gioia di un sogno. Per molti di loro è fondamentale sentire che qualcuno pensa a loro e alla loro

felicità.

L’edizione di quest’anno sarà ancora più significativa, a concludere un 2020 che, ha riservato grandi difficoltà e sofferenze, soprattutto alle persone anziane, soprattutto a chi vive in una struttura residenziale. Un’opportunità per le case di riposo per il suo valore pedagogico e sociale.

L’Associazione Un Sorriso In Più da oltre 15 anni si impegna per portare benessere, gioia e calore umano alle persone più sole.Soprattutto anziani e bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio sociale. Circa 170 volontari in tutto il territorio nazionale esprimono il meglio di sé.

In tutta Italia promuove l’iniziativa natalizia presso le case di cura e le strutture che ospitano anziani. Anche in Sardegna si stanno ricevendo le prime adesioni al progetto, e tra qualche settimana potremo saperne di più. Per informazioni in merito alla splendida iniziativa solidale è possibile contattare l’associazione attraverso i canali ufficiali:

Un Sorriso in Più ONLUS risponde al recapito 031.3527532

email: [email protected] – www.unsorrisoinpiu.it

A tutte le età è meraviglioso poter credere ancora ad un Babbo Natale che scendendo dal camino, ci porti un piccolo dono, e un grande abbraccio.