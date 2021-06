Sardegna: altri 22 roghi, 4 hanno richiesto intervento dei mezzi aerei

Generale

Covid Gallura: 22 positivi, 84 in quarantena e screening a tappeto a Trinità

Olbia. La Assl di Olbia aggiorna la popolazione sulla situazione epidemiologica in Gallura in seguito al focolaio resgistrato a Trinità. Attualmente ci sono 22 positivi, 84 persone in quarantena ed è stato deciso l’avvio di uno sc...