Sardegna, aids: la prima volta sull’Isola

Olbia, 25 novembre 2019 – Il prossimo 1 dicembre, in occasione del World Aids Day, la Regione e la Lega italiana per la lotta contro l’Aids (Lila) di Cagliari, finalmente si faranno promotori della prima campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla malattia in Sardegna.

Il piano informativo metterà l’accento sul richiamo della campagna: “Hiv riguarda tutti, possiamo fermarlo”. Come ormai è noto a tutti, verrà suggerito il corretto uso del profilattico nei rapporti sessuali suggerendo inoltre a sottoporsi al test in forma gratuita, e anonima nelle strutture pubbliche o nella sede Lila di Cagliari. Da ricordare che presso tale struttura da oltre tre anni, è attivo un “testing center” in grado di effettuare test rapidi per HiV e Hcv.

I dati sui contagi sono confortanti e riportano solo 49 nuovi casi rispetto ai 61 nel 2017 e ai 2847 a livello nazionale. Ma proprio ora non si può e non si deve abbassare la guardia. Pur essendoci un apprezzabile calo di contagi nella nostra isola, viene riscontrata meno attenzione al virus da parte dei giovani.

Inoltre sono ancora tanti i soggetti che non si sottopongono al test perché si ritengono fuori ogni possibilità di contagio. Insomma esiste un sommerso difficile da stanare, per avere quindi in pugno dati concreti e attendibili al 100%.

La campagna di prevenzione comprenderà affissioni di grande formato nelle principali città sarde, social media, inserzioni su quotidiani e periodici locali e testate on line. Inoltre è atteso per la prossima primavera uno spot che sarà trasmesso anche nei principali aeroporti, porti e stazioni della Sardegna.

Ormai è possibile proteggersi durante i rapporti a rischio con discrezione e con facilità. La società moderna ha sdoganato l’uso di profilattici rendendoli talvolta una componente che induce alla complicità e al gioco, nella vita di coppia, come nel rapporto occasionale.

Pensiamoci prima.