Sardegna: 53,5% contagi è avvenuto in struttura sanitaria

Olbia, 06 maggio 2020 – Se escludiamo gli operatori sanitari, dove si sono contagiati tutti gli altri pazienti? A questa domanda risponde l’infografica della Regione Sardegna del 4 maggio basandosi su 1307 casi positivi (1010 pazienti “civili” + 306 operatori sanitari).

Poco più della metà dei contagi Sars-Cov-2 in Sardegna, vale a dire il 53,5%, sono avvenuti nelle strutture sanitarie. Per quanto riguarda il luogo di contagio, 535 pazienti su 1001 sono stati contagiati in strutture sanitarie: ospedali, Rsa, hospice, case di riposo. Nel dettaglio, la distribuzione è la seguente: 320 pazienti (32%) sono stati contagianti in casa di riposo, 119 pazienti (11,9) sono stati contagiati in ospedale, 94 (9,4%) persone hanno preso il Sars-Cov-2 in Rsa.

Il resto dei contagi (il 46,5%) viene suddiviso in questo modo:

339 pazienti (33,8%) hanno preso il Covid-19 in un altro luogo;

127 pazienti (12,7%) non ha saputo indicare il luogo di contagio.

Insomma, la maggioranza dei contagi è avvenuta in luoghi che avrebbero dovuto essere più sicuri, poi c’è una percentuale di contagi per la quale non è stato possibile ricostruire dove è stato contratto il Sars-Cov-2, e infine il 33,7% dei contagi si riferisce ad altri luoghi (che però la Regione non indica in modo disaggregato).

Se a questo dato aggiungiamo gli operatori sanitari, si comprende che il Coronavirus – in Sardegna – è circolato principalmente nei luoghi di cura e assistenza.