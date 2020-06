Sardegna, 18 incendi: forestali in azione

Olbia, 06 giugno 2020 – Ancora una giornata impegnativa sul fronte incendi in Sardegna, anche se fortunatamente solo uno ha avuto necessità dell’intervento aereo.

In tutto, il Corpo forestale della Sardegna è intervenuto su 18 roghi. Il mezzo aereo, un elicottero, è intervenuto a Quartucciu. Si è trattato di un incendio in agro in località “Mela Murgia”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvata da 1 squadra del GAUF di Cagliari e da 2 squadre delle organizzazioni di volontariato NOS Quartu e MASISE Sinnai.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16:43. EliPula ha fatto 25 lanci d’acqua.

Fortunatamente, grazie al Corpo Forestale, tutti i roghi sono stati domati.