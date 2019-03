Sardegna: 160 seggi per le primarie del PD

Olbia, 2 marzo 2019- Tutto pronto per le Primarie del PD di domani, domenica 3 marzo, la maratona elettorale di partito per scegliere il nuovo segretario nazionale e l’Assemblea nazionale. A contendersi il delicato incarico tre nomi di spicco della sinistra italiana Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. In tutta la Sardegna sono stati allestiti ben 160 seggi elettorali e sono stati mobilitati, oltre ai rappresentanti di lista, numerosi volontari per accogliere al voto gli iscritti e i simpatizzanti elettori del PD.

Si potrà votare domenica 3 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00. È richiesto un contributo di 2 euro per l’organizzazione dei seggi elettorali. Possono partecipare al voto le elettrici e gli elettori cittadini italiani nonché dell’Unione Europea residenti in Italia e le cittadine e i cittadini di altri paesi in possesso del permesso di soggiorno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Oltre ai due euro, per partecipare al voto occorrerà presentarsi al proprio seggio con un documento di identità, la tessera elettorale e firmare una dichiarazione “di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni, accettando di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Pd”.

Il 17 marzo si svolgerà l’Assemblea nazionale. Qui verrà proclamato segretario il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento + 1 dei voti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, in sede di Assemblea si tiene un ballottaggio tra i due candidati più votati.

A Olbia, le primarie si svolgeranno – in contemporanea con il resto delle città italiane. Il seggio verrà allestito presso la sede del Pd olbiese, in via Sicilia 36 C.