Sarda morta per super batterio: aperta inchiesta

Pisa, 03 novembre 2019 – È stata aperta un’inchiesta sulla morte di Stefania Usai: la donna sarda, di 78 anni, deceduta al Policlinico Cisanello di Pisa dopo un mese di ricovero.

La notizia è stata data dalla Nazione e dalla Nuova Sardegna.

La famiglia si è rivolta alla Procura per chiedere chiarezza. La donna era stata trasferita in Toscana per uscire da un quadro clinico complesso. Nelle ultime due settimane la donna è peggiorata ed è morta.

Tra le ipotesi al vaglio la possibilità che a uccidere la donna sia stato il New Dehli: un batterio resistente ai farmaci che ha provocato, solo in Toscana, 31 decessi mentre sono 75 i casi infetti.

La famiglia della donna, originaria di Cagliari, ha nominato un consulente per seguire l’autopsia. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 4 persone.