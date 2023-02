Sant'Antonio di Gallura, chiesa chiusa per problemi al tetto: dalla Regione 200 mila euro

Sant'Antonio di Gallura. La Regione Sardegna ha finanziato i lavori della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Gallura, a comunicarlo in una breve nota è il primo cittadino Carlo Duilio Viti: "Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro Parroco, Don Mauro Caldaras, la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura, necessita di importanti interventi alla copertura. Lo stato di deterioramento del tetto e le copiose infiltrazioni hanno fatto propendere per una chiusura precauzionale dell’edificio e per lo spostamento delle principali Funzioni Religiose presso l’Oratorio Parrocchiale".

"Siamo stati investiti del problema e ci siamo attivati per il reperimento delle risorse finanziarie al fine di procedere al ripristino della copertura, opera impossibile con le risorse in nostro possesso. Abbiamo ottenuto, in tempi davvero celeri, due importanti finanziamenti all’interno della finanziaria votata in Consiglio Regionale, di cui uno, di 200.000€, stanziato per la sistemazione della nostra Parrocchiale".

"È con grande soddisfazione che lo comunichiamo alla Comunità dei fedeli e non, perché la Chiesa Parrocchiale è di tutti. È un patrimonio della Comunità intera, dove ogni compaesano ha almeno un ricordo importante della vita", conclude il sindaco.