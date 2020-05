Santa Teresa: nuova ordinanza collegamenti marittimi con la Corsica

Santa Teresa Gallura, 19 maggio 2020 – Dopo la sospensione totale dei collegamenti con la Corsica disposta con ordinanza n. 6 del 13 maggio scorso, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dai Governi francese e corso, ll Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas in data odierna ha dato l’ok al riavvio degli scambi commerciali nel collegamento marittimo transfrontaliero fra la Sardegna e la Corsica.

Solinas, valutata inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di confermare le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19 ha quindi consentito il traffico merci sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv.

La nuova ordinanza di “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linea

marittima Santa Teresa di Gallura — Bonifacio e vv” prevede che resti sospeso il traffico passeggeri. salvo che per le seguenti dimostrabili e comprovate esigenze: motivi di lavoro, motivi di salute; assoluta urgenza

rientro alla propria residenza/domicilio/abitazione.

Si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ordinanza n.9 del 14.03.2020. così come modificata. integrata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020. n. 15 del 3.04.2020. n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020 e n. 23 del 17 maggio 2020

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti fino alla data del 2 giugno 2020

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza. si fa espresso rinvio al DPCM del 17 maggio 2020 e al Decreto interministeriale n. 207 del 1 7 maggio 2020. 7/8