San Teodoro saluta Lucia Marongiu, militare in missione di pace

San Teodoro, 19 luglio 2020- Una cittadina di San Teodoro, Lucia Marongiu, Caporale Maggiore del 3^ Reggimento Bersaglieri di Teulada è in partenza per una missione di pace in Libano. Lo ha annunciato con orgoglio il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi.

Lucia Marongiu, giovane ragazza di singolare bellezza mediterranea, ha scelto la divisa per amore della patria con grande determinazione e coraggio.

Il sindaco Mannironi è lui stesso a spiegare nel comunicato che Lucia “Unitamente alla Brigata Sassari e al 5^ Reggimento Genio Guastatori di Macomer fa parte del contingente italiano che per sei mesi sarà a capo dei soldati dell’ONU dislocati nella regione meridionale del Libano ai confini con Israele, una regione tormentata da decenni da conflitti complicati e da situazioni geopolitiche non ancora definite”.

Il sindaco continua “Non potendolo fare di persona voglio augurare un in bocca al lupo di cuore a Lucia, che sono certo terrà alto l’onore di San Teodoro e della Sardegna in una missione così importante. Cara Lucia ti raccomandiamo attenzione e prudenza, ti aspettiamo fra sei mesi ; ora ai piedi della scaletta di imbarco all’aeroporto Cagliari Elmas idealmente c’è il tuo Sindaco e tutta San Teodoro che ti abbracciano e si stringono con affetto ammirando il tuo coraggio e il tuo senso del dovere. Un grande saluto a te Caporal Maggiore Lucia Marongiu” . E tutti noi ci stringiamo a tutti i teodorini con affetto augurando a Lucia un affettuoso e caloroso arrivederci!