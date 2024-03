San Teodoro, riqualificazione sulla ss 125: tratto chiuso al traffico

San Teodoro. Il Comune di San Teodoro ha emesso l'ordinanza n. 14 datata 11 marzo 2024, che stabilisce la modifica e l'integrazione dell'ordinanza n. 11 del 23 febbraio 2024, disciplinando la circolazione stradale nell'area dell'incrocio S.S. 125 la Traversa – via Sardegna per consentire interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del marciapiede e dello spartitraffico.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza, i lavori sono stati autorizzati tramite una procedura di affidamento e saranno eseguiti dalla ditta "S.E.I. Costruzioni srl" con sede a Benetutti. Si prevede che tali lavori possano comportare disagi alla circolazione stradale e pedonale, pertanto si rende necessario disciplinare la viabilità nella zona interessata. In base alla seguente ordinanza, si dispone la chiusura al traffico veicolare e pedonale dell'incrocio S.S. 125 la Traversa – via Sardegna per determinati periodi: dalle ore 08:00 del giorno 13 marzo 2024 fino alle ore 07:00 del giorno 25 marzo 2024, sarà chiusa la circolazione in entrambe le direzioni per i veicoli provenienti da Olbia e Nuoro e dal centro abitato di San Teodoro.

Dalle ore 08:00 del giorno 25 marzo 2024 fino alle ore 18:00 del giorno 05 aprile 2024, sarà chiusa solamente la corsia in entrata per i veicoli provenienti da Olbia e Nuoro, consentendo l'uscita dei veicoli dal centro abitato di San Teodoro. Durante i periodi di chiusura indicati, sarà consentito l'accesso e l'uscita veicolare dal centro abitato di San Teodoro attraverso la Rotatoria “Badualga” innesto SP 1 e la Rotatoria “Suaredda” innesto Via La Laguna.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione ai segnali stradali e a rispettare le disposizioni dell'ordinanza al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area interessata.