San Teodoro: rinviato l'incontro con Salvatore Mereu e la proiezione del film Bentu

San Teodoro. Il 20 maggio, al teatro La Cupola in via Sardegna a San Teodoro doveva tenersi il primo evento del festival di Tavolara 2023 con Salvatore Mereu e a seguire la proiezione del suo ultimo film Bentu, già finalista dei David di Donatello nella categoria della migliore sceneggiatura non originale, ma per problemi personali, l'evento è stato rinviato a data da destinarsi.