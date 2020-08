San Teodoro, Manuela Ricci: ecco il suo nuovo romanzo

San Teodoro, 15 agosto 25020 – L’autrice gallurese, Manuela Ricci, una delle più apprezzate del panorama del Self Pubblishing di Amazon, torna in rete il 15 agosto con un nuovo romanzo: Chiedimi di restare.

Un mix di tre generi che si fondono tra loro: romance, romance sport e Dark romance. L’autrice, con questa nuova serie ha deciso di mettersi in gioco proprio per la trama della storia che nasconde non poche sorprese.

“Chiedimi di restare nasce, in parte, per la mia passione per il football americano e poi per quelle che sono le storie un po’ travagliate con dei risvolti psicologici importanti dei personaggi. Al momento, la serie sarà composta da tre volumi, i prossimi in uscita per il 2021, mi prenderò un periodo di pausa perché io e il mio compagno, Ivano, aspettiamo un bambino”.

Il romanzo sarà disponibile il 15 agosto nei formati kindle, cartaceo e kindle unlimited per tutti gli abbonati Amazon. Game love il suo ultimo romanzo uscito appena lo scorso 18 luglio, in meno di due settimane ha registrato oltre un milione di letture sulla piattaforma digitale, e oltre 2000 download.

“Volevo cogliere l’occasione per ringraziare in primis la mia famiglia per il sostegno che mi ha dato in questi anni e soprattutto i miei lettori che continuano a essere la mia forza più grande, in ogni mia pubblicazione”

Ecco quale è stata la fonte d’ispirazione per questo nuovo romanzo di Manuela Ricci: In questo romanzo, di nuovo, troviamo la fusione tra due generi che in questi anni hanno sempre più preso possesso del mercato letterario e sono il Romance Sport e il Dark Romance. Diciamo che quello che mi ha spinto è stato più che altro il volermi mettere in gioco nel regalare al pubblico qualcosa di nuovo che non avessero mai letto”.

Abbiamo chiesto all’autrice quanto tempo abbia richiesto questa sua nuova stesura: ” Scrivere un romanzo richiede sempre molto tempo.

Solitamente abbozzo la storia e nell’arco di un tre mesi, tra revisioni, tagli ed aggiunte finalmente arriviamo al traguardo finale.Questa volta mi ci è voluto di più per via del fatto che io e il mio compagno Ivano aspettiamo un bambino.Quindi, nella stesura sono stati accompagnata anche da nausea e malesseri vari, ma non ho mollato perché amo scrivere più di quanto possa riuscire a spiegare”.

“La mia avventura editoriale, devo ammettere, è sempre una sorpresa. – prosegue Manuela Ricci – Ci saranno molte novità per il 2021: dalla pubblicazione con una nota casa editrice nazionale, alla traduzione di uno dei miei romanzi per il mercato estero”.

L’autrice santeodorina ha un nutrito seguito di lettori sulle piattaforme digitali, che non smettono mai di dimostrarle consensi e affetto: “I miei lettori, lo dico sempre, sono la mia forza più grande. Ciò che ogni volta mi scalda il cuore è quando mi dicono: “io ero lì, nella storia come se fossi stata la protagonista, percependo ogni più piccola emozione”. Ed è in quel momento che capisco di aver dato tutto quello che volevo in quelle pagine messe nero su bianco”.

Pur rimanendo la scrittura la sua grande passione. è giunto anche per Manuela Ricci di concedersi una pausa, per godersi le altre grandi gioie della vita: “Adesso, con la gravidanza che avanza, mi prenderò un periodo di pausa. Io e il mio compagno, con la situazione del Covid-19, che purtroppo ha colpito la nostra Nazione e non solo, abbiamo deciso di far girare l’economia nella nostra magica Sardegna, per tanto a breve faremo le nostre vacanze in uno splendido resort della costa.Sono sincera, sono ferma da un paio di giorni e mi manca già il mio portatile, la mia cartella di appunti e l’agenda dove annoto ogni cosa, perciò non nego che magari prima della fine dell’anno non arrivi un altro romanzo”.

Il sorriso di Manuela Ricci sembra essere ancora più splendido e coinvolgente in questo nostro incontro. Stavolta è la vita che le sorride, e non solo il suo inarrestabile successo su Amazon.