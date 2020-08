San Teodoro, Mannironi: “diversi casi positivi sparsi in Gallura”

San Teodoro, 06 agosto 2020 – Ci sarebbero diversi casi di positivi in Gallura: lo afferma il sindaco di San Teodoro, Domenico Mannironi, che ha scritto un post dedicato alla situazione teodorina. Al momento, afferma il sindaco, a San Teodoro non sono stati individuati casi positivi.

“Avendo ricevuto nella giornata di ieri comunicazioni ufficiali dall’ ATS voglio informarvi sulla situazione del nostro paese per quanto riguarda il problema COVID 19. Attualmente i dati in mio possesso escludono la presenza di persone Covid positive in tutto il territorio di San Teodoro. Credo che questo possa in qualche modo essere preso come un dato rassicurante considerato che siamo arrivati già al 6 agosto”, scrive Mannironi.

“Vi informo su due situazioni: la prima riguarda due turisti di Bolzano che arrivati ad Olbia sono stati sottoposti dall’ATS all’esecuzione di due tamponi in quanto venuti a contatto nella loro città di provenienza con un positivo. I tamponi sono negativi ma sono stati messi in quarantena presso una struttura alberghiera di San Teodoro meta della loro vacanza”, prosegue il sindaco.

“Il secondo caso riguarda un giovane olbiese di 18 anni risultato positivo con una sintomatologia gastroenterica riconducibile all’infezione COVID 19, seguito presso il suo domicilio di Olbia dalle unità USCA, vale a dire unità medico infermieristiche territoriali istituite per la cura dei contagiati nel territorio. Perché ci riguarda questo caso, perché seguendo i suoi spostamenti i servizi di Igiene dell’ATS hanno rilevato che il ragazzo ha frequentato nei giorni prima della diagnosi diverse discoteche della Gallura, fra le quali qualcuna di San Teodoro. Questo dato va attentamente considerato e va nel tempo monitorizzato a livello territoriale per la possibilità che ci possano essere stati dei contagi”.

“Attualmente l’ATS che segue la situazione non mi ha comunicato ulteriori contagi a San Teodoro, mentre diversi positivi si registrano sparsi in altri comuni della Gallura“, sottolinea Mannironi.

“Mi sto attivando costantemente per seguire la situazione ma tutto diventa inutile se ognuno di noi non segue quelle indicazioni elementari: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani, comportamenti corretti. I punti critici sono gli assembramenti: discoteche, bar notturni, supermercati, mercati. Valuterò anche decisioni drastiche nell’evoluzione della situazione in sintonia con le indicazioni dell’ATS”.

“Faccio un appello a quelle migliaia di ragazzi che hanno scelto il nostro Comune per trascorrere le loro vacanze. I vostri comportamenti sono spesso irrispettosi e rischiosi non solo per la vostra salute, ma per quella di tutta la collettività teodorina e non solo. Divertirsi è lecito e comprensibile dopo mesi di quarantena, ma superare i limiti del vivere civile è una malattia più grave e per la quale al momento vedo solo una terapia . Controlli severi da parte delle forze dell’Ordine che da me sollecitate stanno facendo il possibile per far rispettare le regole previste non solo dai protocolli ma dal nostro senso civico. Vi informerò costantemente attraverso questo mezzo dell’evolversi della situazione. Bollettino ufficiale della Regione Sardegna. ad oggi 5.8.2020 totale contagiati 58, 53 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati non in terapia intensiva. I dati sono in aumento. Ognuno faccia la sua parte”.