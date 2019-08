San Teodoro: grande lirica al Festival Internazionale con Joseph Lia

San Teodoro, 19 agosto 2019 – Grande attesa a San Teodoro per l’evento che vedrà il prossimo 20 agosto, salire sul palco dell’ottavo Festival Internazionale di Musica in Crescendo, il baritono maltese Joseph Lia.

Sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Riccardo Pinna, e verranno eseguiti brani dell’immenso repertorio operistico e liederistico.

Joseph Lia è un vero talento. Si è dapprima laureato in Musica all’Università di Malta, grazie al sostegno dalla Janatha Stubbs Foundation, proseguendo poi gli studi al Conservatorio di San Pietroburgo con Siergei Riazantsev.

Qui ha conseguito un Master Degree in esecuzione vocale. Il supporto della MGSS Scholarship gli ha permesso inoltre di ottenere un dottorato in pedagogia della voce.

Durante il suo percorso artistico ha tenuto numerosi recital nei festival internazionali in tutta Europa, ed è stato un valido membro di giuria in importanti concorsi internazionali. Sono sempre state di grande livello le sue esibizioni in ruoli operistici ed è inoltre un noto solista nel repertorio liederistico e oratoriale.

Tutto questo gli ha permesso di arrivare a ricoprire il prestigioso ruolo di direttore artistico del Malta International Organ Festival.

Appuntamento imperdibile quindi con la grande lirica, nel suggestivo scenario del Teatro Comunale La Cupola di San Teodoro con ingresso libero.

Il concerto del maestro Lia fa parte della decima rassegna internazionale di Musica da Camera della Gallura dell’ ADC – Amici del Conservatorio- Orchestra Filarmonica della Sardegna.



Gli appuntamenti di Musica in Crescendo sono organizzati grazie alla Musiklab Academy di San Teodoro sotto la direzione artistica del M° Maria Antonietta Di Nardo, con il patrocinio del Comune di San Teodoro – Assessorato alla Cultura, Sport e Spettacolo e della Regione Autonoma della Sardegna.

Da non perdere assolutamente.