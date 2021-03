San Pantaleo, un'altra gara d'appalto: lotto 2 per acque meteoriche

Olbia. Un'altra gara d'appalto per San Pantaleo: si tratta del secondo lotto degli "Interventi urgenti di adeguamento della rete di acque meteoriche della frazione di San Pantaleo". La gara verrà fatta sulla centrale di committenza Sardegna Cat.

Si legge nell'avviso: "Le opere in progetto prevedono la realizzazione di una condotta di raccolta acque meteoriche, da realizzarsi nella frazione di San Pantaleo, in Olbia e più precisamente dalla Via Oristano alla Via La Maddalena, all’interno del centro urbano della frazione". I lavori hanno un valore di circa 323.000 euro e, da bando, devono durare 180 giorni naturali e consecutivi. Le offerte delle aziende interessate dovranno pervenire sulla piattaforma regionale entro le 23:59 del 18 aprile 2021.

Si tratta di un lavoro molto importante per la frazione perché va a risolvere alcuni problemi di regimentazione delle acque piovane. In questo momento San Pantaleo è "chiusa" a causa del primo lotto, che deve essere ancora completato: i lavori interessano il confine con la strada principale e dunque questa è stata chiusa al traffico. Sono segnalati i percorsi alternativi, ma i bus Arst non passeranno per San Pantaleo fino a fine lavori.