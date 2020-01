Donna muore in ospedale: organi donati salvano 5 persone

San Gavino, 22 gennaio 2020 – Una donna di 56 anni è arrivata in condizioni gravissime all’Ospedale di San Gavino: i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, purtroppo non riuscendoci.

Una tragedia così dolorosa, però, si è trasformata in speranza grazie alla generosità dei parenti della paziente deceduta. La famiglia, infatti, ha dato l’autorizzazione per l’espianto degli organi.

Gli organi della 56enne hanno salvato la vita a 5 persone, 3 delle quali ricoverate in Sardegna. Lo riporta l’Unione.