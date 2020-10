Ruspa si ribalta: 63enne muore schiacciato

Lula, 21 ottobre 2020- Un allevatore di 63 anni, è rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando il terreno di sua proprietà con la ruspa. La tragedia sul lavoro è avvenuta nelle campagne di Lula, in località Talai.

L’uomo si chiamava Lucio Goddi e risiedeva a Nuoro. Geometra del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Goddi era andato in pensione da pochi mesi. L’incidente mortale è avvenuto in un attimo. La ruspa ribaltandosi è caduta in una scarpata e l’uomo è rimasto schiacciato morendo sul colpo. Sul posto i Carabinieri di Lula e i medici del 118 che hanno potuto solo constatarne la morte.