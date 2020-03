Rapinatore con mascherina chirurgica assalta farmacia: arrestato

Tissi, 17 marzo 2020- Un uomo di 52 anni originario di Ossi ha messo a segno una rapina in una farmacia di Tissi. Il rapinatore avrebbe messo a segno il colpo entrando a volto coperto con la tipica mascherina chirurgica usata in questi giorni da moltissime persone per proteggersi in qualche modo dal virus Covid -19.

A riportare la notizia il sito online de La Nuova Sardegna. L’uomo, approfittando dell’emergenza da coronavirus, ieri mattina è entrato nella farmacia di Tissi e, minacciando con un coltello il farmacista, si è fatto consegnare i 350 euro dell’incasso. I Carabinieri della Compagnia di Sassari lo hanno rintracciato e fermato nel quartiere di Santa Maria di Pisa a bordo della Peugeot sulla quale viaggiava.

L’uomo aveva ancora nascosti dentro un calzino 300 euro, mentre nella tasca è stata rinvenuta una dose di droga presumibilmente appena comprata. Per lui sono scattate le manette.