Punto nascite La Maddalena: l’assessore Nieddu chiede la riapertura

La Maddalena, 1 febbraio 2020 – “I bambini devono poter nascere di nuovo a La Maddalena: è un impegno che abbiamo preso con le famiglie e le mamme dell’isola, una battaglia che abbiamo intenzione di combattere al loro fianco fino in fondo” così si è espresso l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che da tempo si sta battendo affinchè a La Maddalena venga riaperto il punto nascita dell’Ospedale “Paolo Merlo”.

Un servizio sanitario da oltre due anni non più operativo a causa della legge nazionale che impone la chiusura dei punti nascita che totalizzino meno di cinquecento parti l’anno.

Una ripertura attesa che ha visto più volte le future mamme dare battaglia in difesa dei loro diritti a partorire senza dover affrontare il mare.

“Abbiamo più volte sollevato forti dubbi sull’applicabilità del Decreto Ministeriale 70 all’interno del nostro sistema sanitario”. Secondo l’assessore Nieddu infatti la soppressione di punto nascita non dovrebbe basarsi solo sui numeri dei parti annuali, ma andrebbero analizzati gli aspetti demografici, le specifiche caratteristiche orografiche del territorio e i collegamenti per la mobilità delle persone.

“Peculiarità della nostra Isola che non possono essere ignorate. La legge non fa distinzioni, una rigidità che porta inevitabili diseguaglianze nel diritto di accedere alle cure”, ha precisato l’assessore della Sanità.

La Regione Sardegna il 30 gennaio ha quindi inviato al Ministero della Salute la richiesta per ottenere una deroga per la riapertura del punto nascite con l’auspicio che da Roma ci siano risposte in tempi rapidi.

Soddisfatto Dario Giagoni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale “Riaprire il punto nascite a La Maddalena era un nostro preciso impegno ben prima di essere eletti”.

Anche il deputato leghista e Presidente del Comitato Bicamerale Schenghen Europol e Immigrazione Eugenio Zoffili ha promesso di vigilare affinche la richiesta dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna venga accolta da Ministro della Sanità.