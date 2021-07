Olbia, Progetto ITI e inclusione lavorativa: si cercano 40 olbiesi

Olbia. L’Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie, Pari Opportunità e Tutela degli Animali informa che il Comune di Olbia, nell’ambito del Progetto ITI “Olbia città solidale, sostenibile, sicura” finanziato dalla misura 9.2.2 del POR FSE Sardegna, sub azione 4.4 “Progetti integrati finalizzati all’inclusione socio-lavorativa aiuti all’occupazione”, intende individuare n° 40 destinatari da inserire in attività di animazione e orientamento finalizzate all’inclusione lavorativa presso aziende del territorio, in possesso dei requisiti previsti da “Avviso Pubblico per l’individuazione dei destinatari delle misure di inclusione socio lavorativa”.

A conclusione dei percorsi di orientamento, profilazione e assesment i destinatari verranno avviati in progetti di inserimento lavorativa presso aziende del territorio che verranno individuate dal Comune di Olbia.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di martedì 31 agosto 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune via Garibaldi.

I partecipanti saranno coinvolti in laboratori di attivazione orientamento, attuazione dei piani individuali con l'incrocio di domanda e offerta, matching e inserimento lavorativo in azienda.

Possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti nel Comune di Olbia, che

rientrano nelle categorie di: