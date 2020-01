Prime convocazioni per i Sardi alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Olbia, 27 gennaio 2020 – Anche se la prima edizione delle Olimpiadi moderne ha visto la luce ad Atene nel 1898, si dovrà aspettare l’appuntamento di Stoccolma del 1912, per vedere la partecipazione del primo atleta sardo: Francesco Loy.

Da allora gli atleti della Sardegna hanno sempre ricevuto la tanto ambita convocazione per partecipare alla competizione olimpica, tranne che per l’edizione dei giochi del 1928.

Per l’ atteso appuntamento di quest’anno dei giochi di Tokyo, ecco le prime notizie sui sardi convocati.

Stefano Oppo è il canottiere sardo che è stato premiato lo scorso 30 novembre a Varese come atleta dell’anno. Il 2019 è stato per lo sportivo oristanese un anno incredibile in cui si è laureto vice-campione mondiale

Marianna Lauro, da Ploaghe è il fiore all’occhiello della nazionale azzurra di tennis in carrozzina. Anche per lei è già iniziato il conto alla rovescia verso Tokio 2020.

Due pugili sardi Serra e Cappai sono in attesa del pass per le Olimpiadi.

Federico Serra, 25 anni, pugile turritano d’adozione sarebbe al debutto olimpico mentre per il quartese Manuel Cappai, 27 anni si tratterebbe della terza olimpiade. A decidere saranno i “test match” di marzo. Chi risulterà essere più in forma dei due parteciperà ai tornei pre olimpici.

C’è ancora tempo per conoscere la compagine definitiva italiana che alle prossime olimpiadi, terrà alto il prestigio dello sport azzurro.

Attendiamo quindi di conoscere i nomi di tutti quegli atleti che si stanno impegnando al loro limite per un’appuntamento sportivo, di immenso valore.