Precipitano con l’ascensore dal 3° piano: paura in ospedale

Sassari, 23 settembre 2020 – Un ascensore riservato al personale ospedaliero come monta lettighe è improvvisamente precipitato per tre piani fermandosi prima dello schianto. All’interno dell’ascensore erano presenti due ausiliari di una cooperativa che accompagnavano un paziente in barella. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi, 23 settembre, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. A riportare la notizia Ansa Sardegna

A causa del forte contraccolpo dovuto alla ripida discesa un operatore è caduto sopra il paziente, ma per fortuna per loro non vi è stata nessuna conseguenza. L’altro operatore è stato invece accompagnato al pronto soccorso per accertamenti a causa di un colpo alla colonna vertebrale.

Tutti e tre sono stati estratti dall’ascensore grazie al personale tecnico che si occupa delle manutenzioni all’interno dell’ospedale. Dopo le ispezioni del caso l’ascensore è stato rimesso in funzione.