Porto Cervo: arriva il film”Balentes”, con la forza di una donna

Arzachena, 11 luglio 2019 – C’è grande attesa già a Porto Cervo, per la serata del 27 luglio prossimo alle ore 20.00, che vedrà la proiezione della prima italiana di “Balentes– i coraggiosi” di Luisa Camillo. L’evento si terrà sotto le stelle, nei giardini del Conference Center, Tennis Club, accanto alla Promenade.

Avremo così un’occasione davvero unica per confrontarsi e dialogare con la regista sardo-australiana che ha smosso le coscienze delle istituzioni italiane con i suoi discorsi nei palazzi del potere. Una donna che con le sue parole tocca argomenti che i potenti della terra preferirebbero mantenere nel più stretto riserbo. La serata sarà moderata dal noto giornalista del TG1, Paolo Di Giannantonio e si potrà finalmente assistere a questo film di denuncia che viene proiettato in Sardegna per la prima volta.

La preziosa collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, presso la splendida cornice di Porto Cervo, ha reso possibile questo importante evento per la terra sarda.

Nella stessa occasione verrà inoltre presentato in anteprima il libro “Una ferita italiana” (Ponte alle Grazie), in cui l’autrice e regista Lisa Camillo, prosegue e arricchisce l’opera iniziata con la sua opera “Balentes”.

Appuntamento imperdibile con la forza femminile che non ha alcun timore di esprimere le proprie idee a cospetto dei “grandi signori” della Terra.