Pecora gioiello simbolo della Sardegna: valanga di critiche

Olbia, 13 agosto 2020– Pandora, uno tra i brand di gioielli più famosi

nel mondo, ha lanciato una nuova campagna promozionale dei suoi charm

scegliendo alcuni ciondoli da dedicare ad alcune regioni d’Italia.



Un’idea pubblicitaria sicuramente geniale che accompagna gli amanti di

questo tipo di ninnoli alla scoperta dello stivale e delle

isole maggiori attraverso la riproduzione di oggetti che richiamano alcuni simboli. Oggetti preziosi che, nelle intenzioni della casa di produzione, dovrebbero proporre alcune tipicità più rappresentative della regione che si sceglie di “indossare”.

Ecco quindi che per la città di Milano è stata scelta una bicicletta, per Roma l’ormai scontatissimo Colosseo, una pizza per Napoli, una macchina fotografica per la Sicilia- in tanti si sono chiesti come mai non un cannolo -mentre per la Sardegna il grazioso charm è a forma di pecora.

Peccato però che la scelta per la trovata pubblicitaria abbia suscitato non poche critiche e polemiche sui social, rilanciate su alcune testate giornalistiche, perché la pecora come simbolo della Sardegna non è di certo piaciuta a molti sardi, ma neanche a tutti quegli affezionati alla nostra Isola che la conoscono e la riconoscerebbero subito per ben altre caratteristiche che meglio rappresentano la sua esclusiva unicità. Basti solo pensare ai nuraghi e all’esclusiva produzione artistica del patrimonio della cultura

nuragica. La scelta di riprodurre anche solo uno di questi esclusivi

oggetti sicuramente avrebbe suscitato numerose approvazioni, e curiosità in chi non ha mai visto la Sardegna, che avrebbero fatto guadagnare all’idea più commenti positivi. Tanti hanno proposto in alternativa la maschera dei Mamuthones, la bandiera dei quattro mori, o a questo punto, visto che

per le docili pecore, insomma, non abbiamo l’esclusiva, perché non sfidare a suon di charm la pizza scelta per rappresentare Napoli con il sardissimo e buonissimo pane carasau? Dite la vostra!