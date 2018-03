Sardegna: a Pasqua molto traffico aereo e pochi alberghi aperti

Olbia, 01 aprile 2018 – Sarà una Pasqua sottotono, per le strutture ricettive: secondo quanto riportato da Ansa, aprirà una struttura su quattro con una disponibilità di 20-25mila posti complessivi. Rispetto al periodo invernale le reception pronte ad accogliere i turisti saranno solo il 5% in più.

Per l’avvio della stagione si dovrà aspettare almeno fino al 20 aprile. Gli aeroporti, invece, registrano un buon traffico anche in concomitanza con il via ai nuovi collegamenti internazionali. Solo per l’aeroporto di Olbia, nelle giornate del ponte pasquale (tra giovedì 29 marzo e martedì 3 aprile) si stima un flusso di circa 33.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per un totale di 260 voli. Rispetto alla Pasqua dello scorso anno, sulla carta più favorevole, si prevede una crescita dell’11%.

Buoni auspici per l’apertura della stagione estiva anche nello scalo di Cagliari, tanto che nei primi 15 giorni di marzo si registra già un +5,9% di passeggeri.

Molte le strutture sulle coste che propongono offerte per famiglie con tutto compreso e prezzi abbordabili. Ma la maggior parte degli spostamenti sarà interno: dal sud al nord dell’isola e viceversa: i principali musei sardi resteranno infatti aperti, e molti isolani sceglieranno di visitare campagne e agriturismi.