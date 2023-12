Paolo Isoni: l'arte di vestire le donne con eleganza e raffinatezza

Porto Rotondo. Nel mondo della moda, Paolo Isoni si distingue come un giovane stilista dal tocco inconfondibile, capace di catturare l'essenza delle donne celebri e non solo, regalando loro abiti che uniscono raffinatezza e classe. Attraverso le sue creazioni, Paolo racconta storie uniche, abiti che celebrano la femminilità e l'eleganza, tanto da essere divenuto in brevissimo tempo una firma iconica nel panorama della moda di Porto Rotondo e della Costa Smeralda.

L’inspirazione di Paolo Isoni

Con Paolo Isoni abbiamo avuto un incontro appassionato, tanto quanto il suo approccio con la moda e con lo stile. Paolo ha svelato la sua fonte d'ispirazione: "Le donne stesse sono la mia fonte principale di ispirazione...La loro vita, i loro corpi, il loro spirito. La mia musa da sempre è stata mia madre, una donna di innata eleganza".

Chi lo conosce ormai ha ben inteso che il suo stile distintivo è il risultato di una miscela di elementi, come gli ingredienti di un dolce. "Ciò che amo di più è studiare lo stile della cliente, conoscere la sua vita e costruire un look che la valorizzi al massimo, che la faccia sentire se stessa al massimo".

Il mondo delle celebrity è una continua sfida di stile

Affrontare richieste personalizzate per le celebrità è una sfida che Paolo accoglie sempre con entusiasmo, contestualmente ad una grande attenzione alla connessione tra lo stilista e la cliente: "La sfida è trovare un compromesso felice tra me che creo e colei indosserà i miei abiti. Per me ogni donna è una celebrità, nella sua vita, nel suo contesto. Ogni momento della vita va celebrato come fosse un red carpet".

“L’ambiente dello spettacolo, il jet set sono stati incontri, click voluti, desiderati e arrivati nella mia Isola, la Sardegna che è da sempre crocevia di celebrità e talenti. Porto Rotondo poi è stato certamente un trampolino di lancio, e il passaparola ha fatto il resto”.

Nei suoi abiti, Paolo inserisce elementi che esaltano la bellezza e la sicurezza delle sue clienti. Questo suo concetto di moda è la conseguenza di anni di sperimentazioni, di impegno, ricerca e di tanta passione perseguita con perseveranza e dedizione. Nulla viene lasciato al caso, ogni dettaglio è ben calibrato nelle sue creazioni. Le declinazioni cromatiche, che si rinnovano ad ogni collezione, scandiscono il passare delle stagioni rimanendo comunque sempre attualissime.

Il concetto di bellezza, quando ormai tutto è immagine

Paolo riflette sull'importanza della moda nell'auto-percezione, considerando che mai come ora l’immagine femminile è stata sdoganata dai classici canoni estetici, offrendo libertà e nuove consapevolezze: "La bellezza e la sicurezza nascono dalla testa! Ognuno ha una visione soggettiva di sé. La moda è un linguaggio, un modo di comunicare e influenzare, può essere un'arma di seduzione o di espressione".

"Mi piace vedere il corpo libero! Un abito deve farti sentire una principessa senza sentirne il peso. Deve essere una seconda pelle morbida e sinuosa". La sua filosofia di espressione stilistica si potrebbe racchiudere nel vedersi fasciata in un abito Isoni, naturalmente. Un abito che sia una sorta di proseguo del proprio essere, indipendente da frivole tendenze di stile, che poco si vadano a sposare con la propria personalità.

“Corpo mente e spirito sono elementi legati e imprescindibili. La bellezza e la sicurezza è qualcosa che ci riporta lo specchio ma nasce dalla testa! La bellezza, come l’eleganza sono dettagli, sfumature e gesti! Un abito può essere un’arma, di seduzione o di vendetta. Con un vestito possiamo comunicare tanti messaggi, così con un gesto, usando abiti e accessori come linguaggio che detta tempi e ragioni. La regina Elisabetta poggiava la borsa a terra per comunicare al suo staff la volontà di lasciare un evento”.