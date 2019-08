Padru e Clooney insieme: via al business del pecorino negli USA

Olbia, 21 agosto 2019 – George Clooney sta diventando sempre di più un habituè di Olbia e del territorio gallurese. L’ennesima prova è il lancio del nuovo business in America: il pecorino sardo.

A quanto riporta la Nuova, in edicola oggi, il famosissimo attore statunitense avrebbe ordinato decine di forme di pecorino sardo per avviare la sua nuova attività in America.

La notizia non sorprende: già l’anno scorso, durante le riprese della nota serie tv Catch-22, l’attore si era fermato a Padru proprio per assaggiare un pezzo del formaggio dal mercatino di Peppino Fadda.

La Sardegna quindi, ha fatto breccia non solo nel cuore dell’attore, ma anche nel palato: non ci resta che sperare che il business vada in porto, e che l’Isola ne tragga enormi vantaggi.