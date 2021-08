Sardegna: scossa di magnitudo 1.4

Ottana. È opinione comune che la Sardegna sia l'unica regione non sismica in Italia, ma non è proprio così: si tratta di eventi che talvola accadono, ma molto molto raramente. Uno degli ultimi rilevati dai sismografi è avvenuto questa mattina. Alle 9:17 è stata registrata, a 4 km da Ottana, una nuova scossa nell'Isola: si tratta di un terremoto di magnitudo 1.4 con una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Non si segnalano danni a cose o persone.