Ospedale Olbia, area Covid: 143 pazienti totali, 10 morti

Olbia, 08 dicembre 2020 – Nell’area grigia del Giovanni Paolo II, che ospita i malati Covid che transitano dall’ospedale olbiese (che non è un Covid-Hospital), vi sono 18 posti letto: grazie a una minore pressione sul pronto soccorso e al grande lavoro dei sanitari, la struttura ospedaliera olbiese, sta riuscendo a dare un’ottima assistenza ai pazienti Covid ivi ricoverati, ma anche a tenere aperte tutte le altre specialità le cui patologie di riferimento non sono andate certamente in vacanza.

A dare i numeri relativi alla cosiddetta area grigia dell’Ospedale civile è la Assl Olbia. Dal 25 ottobre al 4 dicembre, nel “Covidario”, sono transitati 143 pazienti con Sars-Cov-2. 19 di questi pazienti, dopo essere stati curati e dopo un miglioramento delle loro condizioni cliniche, sono stati dimessi e sono stati presi in carico dalle Usca con la prosecuzione della terapia a domicilio.

Dieci pazienti sono purtroppo deceduti, mentre altri 17 sono stati trasferiti al Mater Olbia, altri due sono stati trasferiti nella Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia; gli altri, in seguito alla disponibilità dei posti letto, trasferiti in un ospedale Covid+ (principalmente nel Nord Sardegna).

Tutto questo avviene grazie al grande lavoro dei sanitari olbiesi che, con grande spirito di abnegazione, seguono passo passo l’evolversi dell’epidemia in prima persona.