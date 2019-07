Olbia,”Sul filo del discorso”: Gabriella Greison e le grandi donne

Olbia, 2 luglio 2019 – Ancora un evento da non perdere sotto il cielo stellato di Olbia.

Stasera alle ore 21.00 in Piazzetta Dionigi Panedda, riprendono gli appuntamenti della settima edizione della “Rassegna Letteraria Sul Filo del Discorso”, organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia.

Sarà la volta questa del reading spettacolo dal titolo “Due donne ai raggi x X, Marie curie e Hedy Lamarr, ve le racconto io”, di e con Gabriella Greison.

La donna che riempie i teatri parlando di scienza, stasera si cimenta nel monologo tratto dal suo libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo”. Un testo che sta a celebrare la vita di Marie Curie, di cui non si sa molto dal punto di vista personale. Della grande scienziata ne sono riconosciute le doti certamente, e i connotati del genio. Da non dimenticare però anche la personalità femminile di Marie, che stasera verrà mostrata, a cui si devono importanti battaglie sociali, per il raggiungimento di pari dignità e diritti tra donne e uomini nella società maschilista a cavallo tra la fine dell’800 e inizi ‘900.

Nello spettacolo, si ripercorre la vita di Marie Curie, dalle sue origini umili la poca cura di sé, e i suoi mondi interiori, andandola ad intrecciare con quella di Hedy Lamarr, scienziata sontuosa e inventrice del Wi-Fi moderno, e allo stesso tempo star di Hollywood, da tutti considerata la donna più bella del mondo, prima dell’arrivo di Marilyn Monroe.

Si mette in scena quindi la raffigurazione degli opposti, della vita e della morte, di dio e della scienza, tutto in chiave femminile.

Sarà facile identificarsi nelle vicende evocate in questo spettacolo che narra sia delle piccole azioni di ogni giorno come di grandi progetti. A testimonianza tutto questo, di una continua ricerca affannosa di ciò che non conosciamo.

La VII edizione della Rassegna ” Sul filo del discorso”, ancora regala emozioni forti sotto le stelle. Da approfittarne assolutamente, se poi si parla di donne, e che donne!