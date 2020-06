Olbia, visite specialistiche bloccate: l’urlo di dolore degli olbiesi

Olbia, 03 giugno 2020 – Non solo problemi economici e una scia di morte lunghissima: il Coronavirus sta mettendo in difficoltà tantissimi cittadini in ambito sanitario. Perché? Perché con l’arrivo dell’emergenza Covid-19 sono state bloccate le attività ambulatoriali specialistiche nei presidi pubblici e questo è successo anche a Olbia, dove il Giovanni Paolo II risulta blindato ormai da tre mesi.

La minoranza del Consiglio Comunale (Pd, M5S e Progetto Olbia) ha deciso di portare il caso in aula con una mozione. L’articolo ha avuto molta risonanza, tanto che gli olbiesi hanno iniziato a raccontare la loro esperienza. I commenti sono stati tantissimi: un vero e proprio urlo di dolore indirizzato alla Regione affinché finalmente si possa tornare alla normalità.

Per il Covid tutta la sanità si è fermata: visite urgenti, visite programmate da mesi, controlli, tutto si è bloccato in attesa di tempi migliori. Se la sanità, però, si può fermare, lo stesso non si può dire del bisogno di salute: quello non si è mai fermato, le altre patologie non hanno preso una pausa perché c’è il Cornavirus.

“Vorrei poter commentare all’infinito questo articolo…sono uno di quei casi che neanche con un impegnativa urgente..e possibile accedere a una visita”, scrive una cittadina indignata. I casi come il suo sono tanti, c’è persino un commento che arriva dalla Lombardia: “Il problema sta proprio lì. Parlo da Milano. Sapete quanti morti per tumore, per infarto ed altro in questo periodo ? Nessuna visita, nessun intervento, tutto fermo se non fosse per COVID. Tre mesi così per tutti. Un calvario”.

Un’altra cittadina afferma che “Sono bloccate anche le visite per l’invalidità Civile!!! Tutto fermo. Assurdo”. Altri vanno più nel particolare: “Oncologia, Tac da fare a marzo: sto ancora aspettando”, “Avevo un appuntamento per il 19 marzo, dovevano chiamarmi per un altro appuntamento: ancora aspetto”, “Sì, io e mio marito abbiamo delle visite urgenti e ce le hanno rinviate”, “La Maddalena stessa situazione, solo urgenze”.

“Tutti gli ambulatori specialistici di tutta la Sardegna bloccati ai pazienti,tranne per le urgenze.lista d’attesa di 6 mesi,pur avendo un appuntamento fissato per marzo e annullato causa covid”, aggiunge un’altra lettrice.

E ancora: “Per non parlare delle visite assegnate il 1 giugno ti presenti e all’ospedale vecchio nessuno aveva avvisato che le visite erano sospese perché c’era il ponte del 2 giugno”.

Insomma, una situazione kafkiana: in Gallura non ci sono praticamente più casi, ma è ancora tutto bloccato (tranne il Mater Olbia, che però è pur sempre un nosocomio privato).

Chissà se qualcuno ascolterà l’urlo di dolore degli olbiesi e di tutti coloro che hanno necessità di una visita.