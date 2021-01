Olbia, via Redipuglia chiude al traffico: il cantiere “infinito” procede

Olbia, 9 gennaio 2020 – Riprende dopo le vacanze natalizie il cantiere sul lungomare di Olbia con ciò che avevamo preannunciato nelle settimane scorse: la chiusura al traffico veicolare dell’importantissima arteria olbiese. Una chiusura che, nell’ordinanza, viene preannunciata come modulare e in base all’avanzamento dei lavori stessi che dovranno interessare, ora, la parte più vicina a Via Roma.

La comunicazione ufficiale è del Comune di Olbia che ha predisposto la viabilità alternativa, rimarcando che l’accesso pedonale sarà consentito: ” i mezzi che arrivano da zona Bandinu/aeroporto/via Vittorio Veneto e vanno in direzione del porto, percorreranno il tratto di via Roma per immettersi su via Redipuglia attraverso via Firenze; i mezzi che arrivano da zona porto/viale Aldo Moro/zona Nord, percorreranno normalmente via Redipuglia fino all’intersezione con via Trento per immettersi su via Roma”.

Ora si accettano scommesse sulla data di fine lavori e inaugurazione. L’accantieramento, con i primi mezzi sul posto, era partito a novembre 2018.