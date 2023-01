Olbia, via Cimabue a senso unico: "in tanti non rispettano i segnali"

Olbia. Via Cimabue, traversa di Corso Vittorio Veneto, è a senso unico da qualche settimana ma stando alle numerose segnalazioni di residenti ed automobilisti, c'è ancora qualcuno che non rispetta i segnali stradali. Si legge in una breve lettera inviata ieri ad Olbia.it: "Via Cimabue sta diventando un pericolo. Sono troppe le persone che se ne fregano dei segnali di divieto e all'uscita di via Cesti svoltano a sinistra, rischiando di provocare seri incidenti".

"Oggi (ieri ndr) all'ora di pranzo l'ennesimo automobilista è entrato contromano con una Panda nera nuovo modello. Stavo per fare la foto ma ha attraversato la strada come un fulmine e in pieno centro carreggiata, fortunatamente in quel momento non è passato nessuno, ma da quando c'è il senso unico è ogni secondo così. La gente per non fare un giro diverso percorre sempre la strada in questa maniera. Chiediamo con urgenza l'intervento della polizia locale e magari l'installazione di qualche telecamera per la sicurezza di tutti, bambini compresi che quotidianamente frequentano la scuola di Santa Maria in via Cimabue", conclude la segnalazione.