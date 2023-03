Olbia, vento forte: diversi i danni in città

Olbia. Il forte vento era stato annunciato dalla Protezione civile e ad Olbia sono diversi gli alberi caduti al suolo in via Roma, nel quartiere Pittulongu e in Corso Vittorio Veneto. In entrambi i casi i grossi alberi sono finiti sulla carreggiata, in via Roma - zona molto trafficata - sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per la gestione del traffico nel tratto interessato, davanti al Musmat.

Nella nuova stazione ferroviaria di Corso Vittorio Veneto invece, il vento ha fatto cadere dei pannelli sulle auto parcheggiate. Sul luogo sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia. (foto Olbia.it)

Diversi danni si sono registrati anche ad Arzachena dove una via è stata chiusa al traffico in seguito alla caduta di alcune tegole. Altre segnalazioni hanno riportato la caduta di grossi alberi in centro ad Arzachena e poco fuori.