Olbia, vento: ancora attese raffiche fino a 48 nodi

Olbia, 26 febbraio 2020 – Si susseguono forti raffiche di vento in Gallura e in tutta la Sardegna, che in queste ore viene bersagliata da forti correnti di aria gelida proveniente da nord ovest.

Dopo essere state diramate numerose allerte per la possibilità di mareggiate e situazioni che possano mettere in difficoltà il transito di veicoli su strade, pare che la situazione vada man mano migliorando.

Al momento le previsioni ci indicano che nella nostra città e nelle zone limitrofe, si potranno verificare raffiche di vento che sfioreranno la velocità di 48 nodi in questa serata.

Anche il Mar di Sardegna sarà agitato registrando punte massime di 23 nodi.

Nei prossimi giorni l’intensità del vento in Gallura si andrà ad attenuare, traghettandoci verso un fine settimana all’insegna del sole e di leggere brezze.