Olbia, veglia l’amico morto da giorni: salvato dalla Lida

Olbia, 09 gennaio 2020 – Lo hanno trovato così: ferito, immobile e accucciato al corpo di un cane morto da giorni, probabilmente suo amico.

È questo uno degli ultimi salvataggi della Lida, avvenuto nella periferia olbiese grazie a una telefonata.

Era il giorno della Befana: un giorno di festa per tanti, ma non per il Rifugio dei Fratelli minori.

” Qualcuno si è risentito quando pochi giorni fa, stilata una classifica, la Sardegna è risultata ai primi posti per il maltrattamento nei confronti degli animali. Eppure ogni giorno noi combattiamo contro questa piaga, lo facciamo sul campo e ci sentiamo di confermare la veridicità di questo triste primato”, scrive la Lida su Facebook.

“Abbiamo ricevuto la segnalazione per un cane ferito alla periferia di Olbia. Arrivati sul posto lo abbiamo trovato accanto ad un povero cane morto da giorni, probabilmente il suo fedele e unico amico. Befanino è ferito alla zampa anteriore sinistra, adesso è al rifugio, troppo terrorizzato per stressarlo ulteriormente. Non sappiamo più cosa pensare, cosa fare”.

Befanino è magro e ha gli occhi smarriti di chi ne ha subite tante. Il cane è stato portato in clinica e a breve si saprà quali sono le sue condizioni.

Brutte notizie, invece, per Stefanino: il gatto investito in Viale Isola Bianca. Il micio non ce l’ha fatta.