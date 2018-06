Olbia, vasche di laminazione: si va avanti

Olbia, 20 giugno 2018 – Piano Mancini o Piano Venturini-Nizzi? La risposta definitiva a questa domanda ancora non c’è, ma secondo quanto pubblicato questa mattina dalla Nuova Sardegna, il Piano Mancini prosegue il suo percorso.

La Regione Sardegna, in base all’Accordo di programma siglato nel 2015, ha affidato alla Sogesid (società “in house” del Ministero dell’Ambiente) l’analisi economica applicata alla progettazione delle infrastrutture che hanno lo scopo di mitigare il rischio idraulico della città. In particolare, l’attenzione verrà indirizzata alle vasche di laminazione previste dal Piano Mancini.

E il Piano Venturini? Al momento, il cosiddetto “piano alternativo” ideato dalla Technital su impulso del Comune di Olbia è fermo. Il sindaco Settimo Nizzi ha chiesto diverse volte un incontro tecnico alla Regione per esaminare la nuova proposta, ma da Cagliari per ora non sarebbe arrivata una risposta negativa. Qualche settimana fa, presentando le nuove opere idrauliche nel quartiere Baratta, il Sindaco aveva espresso la volontà di ricorrere alle carte bollate in caso di ulteriori slittamenti.