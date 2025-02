Olbia, un incontro pubblico per organizzare l'8 marzo: al via “Lotto tutto l’anno”

Olbia. "Lotto tutto l'anno" recita l'invito all'assemblea pubblica che si terrà questa mattina alle 11 presso i locali di Suentu Lab, in via Basilicata 24, per organizzare insieme l'8 marzo.

L'Associazione "Non una di meno Nord Sardegna", insieme ai collettivi locali, organizza per questa mattina un incontro durante il quale, partendo da spunti e riflessioni collettive, verrà organizzata la giornata dell'otto marzo, in un'ottica di rivendicazione femminista.

L'incontro è pubblico ed aperto a tutte ed a tutti.