Olbia: ultimo giorno per iscriversi al corso “Energy Manager”

Olbia, 30 giugno 2019- Scade oggi il termine ultimo per accedere al corso “Energy Manager”. Presso la sede di Olbia dello IAL Sardegna Impresa Sociale, sita in via Galvani 64, è aperta la raccolta delle iscrizioni ai corsi della Fondazione ITS di Macomer, di cui lo IAL Sardegna è socio fondatore.

Il corso suddetto si svolgerà a Calangianus, presso la sede dello IAL Sardegna, sotto l’egida della Fondazione ITS di Macomer, unica in Sardegna nel settore dell’efficienze energetica, rivolto a diplomati (qualsiasi diploma) che vogliono acquisire competenze nel campo dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile.

La durata è di 2.000 ore, 1.200 ore d’aula e di laboratorio, 500 ore di stage in Italia e 300 ore di stage all’estero (copertura totale delle spese tramite borsa di studio Erasmus), le aziende stage saranno individuate solo a corso avviato.Il calendario orario giornaliero sarà tarato sulla disponibilità dell’intero gruppo classe e del corpo docente, dal lunedì al venerdì (pausa estiva nei mesi di Luglio e Agosto), durata complessiva dell’intero corso: 2 anni a far data dall’avvio. Il Diploma finale, che corrisponde al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi, i qualificati saranno inoltre abilitati alla “Certificazione Energetica degli edifici” ai sensi del D.P.R. n. 75/2013.

Il corso garantisce il riconoscimento di crediti (CFU) qualora gli utenti qualificati decidano di iscriversi alle facoltà di Ingegneria o Architettura (ogni facoltà Universitaria valuterà il quantum di crediti riconoscibili). La frequenza dei corsi vale inoltre integralmente, ai fini del tirocinio obbligatorio per l’iscrizione all’albo dei geometri e dei periti industriali (questo per i diplomati al geometri, industriali o professionali).In allegato i documenti All.A e All.B utili a formalizzare l’iscrizione, le medesime possono essere consegnate a mano o per posta presso il seguente indirizzo: IAL SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE, Via Galvani 64 – 07026 Olbia, oppure inviate alla seguente mail, debitamente compilate e con gli allegati previsti: [email protected] .Per ulteriori info: Telefono: 0789-50571 – 3889541150 – 3200154756.Orario ricevimento segreteria: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì c/o nostra sede sita in Via Galvani 64.