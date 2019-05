Olbia, ufficializzata la proposta Solinas: la palla passa a Air Italy

Olbia, 23 maggio 2019 – Il Presidente della Regione Sardegna, con protocollo di uscita 3775 del 23 maggio 2019, ha ufficializzato la sua proposta alle compagnie aree Air Italy e Alitalia.

La proposta è la seguente: la gestione di tutte le rotte giornaliere della continuità territoriale da e per Olbia da parte di Air Italy dal 01 giugno al 31 dicembre 2019; una frequenza aggiuntiva nella fascia oraria centrale per Alitalia dal 01 giugno al 31 agosto 2019 (144 posti per Milano e 178 posti per Roma).

Poiché la capacità di Alitalia è inferiore al numero di biglietti venduti dichiarati (la compagnia di bandiera asserisce di averne staccati circa 70.000), il resto dovrà essere riprotetto sulle rotte di Air Italy.

Alitalia (che pare abbia già dato un parere affermativo preliminare nella giornata di ieri) e Air Italy dovranno rispondere a questa proposta entro le ore 20 di domani.